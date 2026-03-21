Donald Trump amenaza con recurrir a agentes de ICE para seguridad en aeropuertos

La suspensión de los fondos ha provocado filas más largas de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero.

Washington, Estados Unidos/El presidente Donald Trump amenazó con usar desde este lunes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso.

La suspensión de los fondos ha provocado filas más largas de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero. Trump escribió en su red Truth Social que, si los demócratas no acuerdan de inmediato para que se liberen los fondos para pagar a los funcionarios, recurrirá al ICE.

"Trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes de ICE a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nadie ha visto nunca", lanzó el mandatario. Un par de horas después, añadió: "Estoy deseando enviar a ICE el lunes, y ya les he dicho: estén listos".

Los demócratas en el Congreso se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) hasta que se apliquen cambios en la manera en que el ICE lleva a cabo redadas contra migrantes, después de que surgieran en redes sociales varios videos de enfrentamientos violentos.

Los demócratas han exigido patrullajes reducidos, la prohibición de usar máscaras para los efectivos del ICE y el requisito de que los agentes obtengan una orden judicial antes de entrar en propiedad privada.

Elon Musk ofrece pagar salarios

La primera publicación de Trump llegó solo horas después de que el multimillonario Elon Musk ofreciera pagar los salarios del personal de seguridad aeroportuaria. "Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse presupuestal que está afectando negativamente la vida de tantos estadounidenses en aeropuertos de todo el país", escribió Musk en su red social X.

Desde el 14 de febrero, los recursos para el DHS están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.

Los cerca de 65.000 empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo. Según varias estimaciones, el salario anual de estos agentes oscila entre 50.000 y 60.000 dólares, lo que suma un presupuesto de unos 2.500 millones a 3.500 millones de dólares al año.

Ausencias y filas de horas

Aunque el ICE es parte del Departamento de Seguridad Interior, ha logrado mantener sus operaciones con los fondos aprobados por el Congreso el año pasado. Pero la plantilla de la TSA muestra signos de agotamiento.

Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. Según medios estadounidenses, las ausencias no programadas se han más que duplicado.

Algunos agentes optaron por tomar un segundo empleo o depender de donaciones, según miembros de los sindicatos. Varios aeropuertos importantes recolectan tarjetas de regalo y abastecen despensas de alimentos para el personal de la TSA. Aeropuertos en varias ciudades han pedido a los pasajeros que lleguen más temprano de lo usual por las largas filas en los controles de seguridad.

"Numerosos empleados me han informado que sus cuentas bancarias están en cero o en negativo", dijo a USA Today Johnny Jones, un funcionario en Dallas del sindicato de empleados públicos (AFGE).

Tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las agresivas redadas de ICE en Mineápolis en enero, Trump despidió a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional.