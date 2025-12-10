EEUU compra aviones Boeing para deportar migrantes

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una de las prioridades de su segundo mandato.

Washington, Estados Unidos/El gobierno de Estados Unidos comenzó a adquirir una flota de aviones Boeing para llevar a cabo la campaña de deportaciones ordenada por el presidente Donald Trump, informó el miércoles un alto cargo del Departamento de Seguridad Nacional.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una de las prioridades de su segundo mandato.

"Estos aviones permitirán al ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) operar con mayor eficacia, entre otras cosas gracias a la utilización de rutas de vuelo más eficientes", afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, en una publicación en X.

"Esta iniciativa ahorrará a los contribuyentes estadounidenses 279 millones de dólares", añadió sobre esta compra, adelantada por el diario The Washington Post.

Contactada por la AFP, Boeing declinó hacer comentarios. El Post informó que el acuerdo contemplaba la adquisición de seis Boeing 737 por 140 millones de dólares con una empresa llamada Daedalus Aviation, creada a principios de 2024, y no una compra directa con el constructor aeronáutico estadounidense.

Según el grupo Human Rights First, desde que Trump volvió al cargo se han realizado más de 1.700 vuelos de deportaciones.

Las redadas contra migrantes las llevan a cabo agentes del orden enmascarados, un método que ha provocado fuertes críticas y acciones judiciales. La administración Trump afirma que más de dos millones de inmigrantes indocumentados abandonaron el país desde enero, de los cuales 1,6 millones lo hicieron voluntariamente y el resto fueron deportados.