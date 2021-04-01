Exalcalde mexicano es inculpado por masivo tráfico de metanfetamina en EEUU

Fue detenido en Guatemala el martes a pedido de Estados Unidos

La justicia de Estados Unidos acusó al exalcalde mexicano Adalberto Comparán, supuesto líder de los Carteles Unidos, y a otros cinco individuos por traficar el mayor cargamento de metanfetamina que se haya decomisado en la historia de Miami, informó la fiscalía el jueves.

Los acusados enfrentan cargos de narcotráfico y otros delitos en dos inculpaciones distintas, debido a su papel en la importación a Estados Unidos de más de 500 kg de metanfetamina mexicana.

Una de las denuncias acusa de narcotráfico a Comparán Rodríguez, de 57 años, conocido como "Fruto" y quien fuera alcalde de Aguililla en Michoacán, así como a su presunto co-conspirador Alfonso Rustrián, de 34 años.

Ambos fueron detenidos en Guatemala el martes a pedido de Estados Unidos "con fines de extradición", según la fiscalía de ese país.

Una segunda denuncia penal acusa a otros cuatro individuos por su participación en el esquema para importar metanfetamina a Miami, entre ellos el hijo de 31 años de Comparán Rodríguez.

Los cuatro fueron arrestados también el martes en Miami y comparecerán ante un juez federal en esta ciudad el miércoles de la semana próxima.

"Estos importantes arrestos e incautaciones de metanfetamina cristal deben servir como advertencia de que Estados Unidos, en conjunto con nuestros socios internacionales, no se detendrá hasta que los narcotraficantes del más alto nivel sean llevados ante la justicia", dijo el fiscal federal interino del Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, en un comunicado.

De acuerdo a los documentos judiciales, en enero de este año Comparán Rodríguez y Rustrián se reunieron en Cali, Colombia, con una persona que se hizo pasar por un traficante asociado al movimiento chiita Hezbolá.

Rustrián le dijo a este supuesto comprador que Comparán Rodríguez era el líder de los Carteles Unidos y que tenía la capacidad de proveerle cientos de kilogramos de metanfetamina.

Los tres acordaron un envío a Miami de 500 kg desde México, vía Texas, según la fiscalía.

En marzo, dos camiones que transportaban la droga arribaron a Miami. Uno contenía 200 kg de metanfetamina en ladrillos de concreto, el otro portaba 300 kg disuelto en galones de pintura para el hogar.

Según las acusaciones, Adalberto Comparán Bedolla --hijo del exalcalde-- y dos químicos trabajaron durante días en un almacén para extraer metanfetamina cristal pura de la pintura.

Además de Comparán Bedolla, también fueron arrestados los dos químicos (Silviano González, de 44, y Salvador Valdez, de 34) y Carlos Basauri Coto, de 31.

Basauri Coto supuestamente lavaría el dinero a través de dos de sus empresas e iba a transportar 4 millones de dólares en efectivo en un jet privado. La metanfetamina nunca llegó a las calles de Miami, dijo la fiscalía.