El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter cumple 99

Jimmy Carter, el presidente estadounidense más longevo, cumple 99 años este domingo, desafiando las probabilidades siete meses después de comenzar a recibir cuidados paliativos.

Líderes mundiales, celebridades y gente de a pie enviaron sus buenos deseos al casi centenario político, mientras la Casa Blanca exhibía en su jardín un pastel de madera gigante con 39 velas para el 39º mandatario del país.

"Te admiro porque tienes una integridad, un carácter y una determinación increíbles", dijo el presidente Joe Biden en un mensaje de video publicado en X (antes Twitter). "Dios te ama, feliz cumpleaños amigo".

El anuncio en febrero del Centro Carter de que el expresidente pasaría el "tiempo restante" en casa con su familia en la pequeña ciudad de Plains, Georgia, mientras recibía cuidados paliativos fue interpretado como la antesala de su despedida.

Carter ya había superado un cáncer cerebral a los 90 años.

Desde el anuncio, se ha informado que Carter, premio Nobel de la Paz y exagricultor de maní, duerme mucho pero también sigue viendo béisbol y comiendo su helado preferido, de mantequilla de maní.

El fin de semana pasado incluso hizo una aparición en el Festival del Maní de Plains, participando en el desfile junto a su esposa Rosalynn, de 96 años.

Su nieto Jason Carter dijo a USA Today el mes pasado que la pareja estaba "llegando al final", pero que "a ambos les está yendo tan bien como se puede esperar".

"Están juntos. Están en casa. Están enamorados y no creo que nadie logre más que eso. Quiero decir, es una situación perfecta para este momento de sus vidas", señaló.

La biblioteca presidencial de Carter en Atlanta aplazó una celebración en honor del expresidente el viernes, debido a la amenaza del posible cierre del gobierno federal, evitado en el último minuto del sábado.

"En este universo o en el próximo"

El Centro Carter, también con sede en Atlanta, señaló que había recibido más de 15.000 mensajes de cumpleaños para el presidente, que compiló en un mosaico digital.

Willie Nelson, Jane Fonda, el expresidente Bill Clinton y el astrofísico y autor Neil deGrasse Tyson estuvieron entre los que le hicieron llegar sus felicitaciones.

"99 viajes alrededor del sol: felicidades. Si haces los cálculos, son casi 58.000 millones de millas", dijo deGrasse Tyson. "Ojalá puedas realizar muchos más viajes similares alrededor del Sol, en este universo o en el próximo".

En mayo, la familia Carter anunció que Rosalynn tenía demencia y dijo que esperaba que hacer pública su condición ayudara a reducir el estigma que la rodea.

Con 77 años, el matrimonio de los Carter es el más duradero en la historia presidencial de Estados Unidos, superando los 73 años del expresidente George H.W. Bush y su esposa Bárbara.

Carter cumplió un mandato como presidente tras ser elegido en 1976, inmediatamente después de la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate.

Su presidencia se anotó éxitos como los Acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel, pero también controversias como la crisis de los rehenes en Irán.

Tras su retiro, se dedicó a asuntos humanitarios y fundó el Centro Carter, que promueve los derechos humanos y la resolución de conflictos.