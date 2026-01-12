Expresidentes de la Fed denuncian un ataque contra independencia del banco central

Powell informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia, y enmarcó esta acción dentro de la campaña de presión del presidente Donald Trump.

estados unidos/Los expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos criticaron en una declaración conjunta la investigación penal contra el presidente del banco central, Jerome Powell, al considerar que se trata de un intento de “socavar” la independencia del organismo.

“La investigación penal al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques procesales para socavar esa independencia”, señala el texto, que también fue firmado por otros ex altos funcionarios del área económica.

Entre los firmantes figuran los expresidentes de la Fed Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen.

El jefe del banco central explicó en un comunicado que la Reserva Federal recibió el viernes citatorios relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que se refirió a un proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

No obstante, restó importancia a una posible acusación penal, tanto por su testimonio como por el proyecto en sí.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente Trump”, afirmó Powell.

Para el titular de la Fed, la citación se produce en medio de presiones de la Casa Blanca para que el banco central reduzca drásticamente las tasas de interés, pese a que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2 %.

Juego peligroso

Para David Wessel, investigador de la Brookings Institution, “Trump se dio cuenta de que los estadounidenses están preocupados por el costo de vida y hace todo lo posible por demostrar que busca mejorar la situación”, en particular mediante la promesa de tasas de interés más bajas.

Sin embargo, advirtió que se trata de “un juego peligroso”, ya que los mercados financieros y su propio Partido Republicano podrían reaccionar en contra.

Este nuevo episodio ha sorprendido a los inversores, que si bien suelen recibir positivamente las bajas de tasas, también valoran la independencia de la Reserva Federal, considerada un pilar para combatir la inflación y el desempleo.

El lunes, Wall Street abrió a la baja, el dólar perdió terreno frente a otras divisas y el oro y la plata, activos refugio, alcanzaron nuevos máximos.

Fricciones entre republicanos

Varios legisladores republicanos comenzaron a manifestar su desacuerdo con la situación, en un partido que hasta ahora había mostrado poca resistencia a las decisiones de la Casa Blanca.

“Los riesgos son demasiado altos como para mirar hacia otro lado: si la Reserva Federal pierde su independencia, la estabilidad de nuestros mercados y de la economía en su conjunto se resentirá”, escribió la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, en la red social X.

Al igual que su colega Tom Tillis, Murkowski advirtió que no respaldará a ningún candidato propuesto por Donald Trump para un cargo en la Fed mientras este conflicto continúe.

El presidente de Estados Unidos debe anunciar al sucesor de Jerome Powell, cuyo mandato concluye en mayo.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha insistido en recortar las tasas de interés para reducir los costos de endeudamiento y estimular el crecimiento, al considerar exagerados los temores inflacionarios.

Durante su primer mandato, fue el propio Trump quien nombró a Powell, a quien desde entonces ha criticado de forma reiterada.