Un frente frío llega a los estados de sureste tras provocar 100 muertos en EsUU

Washington, Estados Unidos/Una fuerte tormenta de nieve azotó el sábado los estados del sureste de Estados Unidos, en medio de un frente gélido que ha provocado más de 100 muertos en una región del país poco acostumbrada a temperaturas bajo cero.

La nieve castigó especialmente el sábado a Carolina del Norte y, en menor medida, algunos estados vecinos. Las autoridades pidieron a los residentes no usar las carreteras y advirtieron del riesgo que corrían las viviendas cercanas a la costa debido a una tormenta.

El frío glacial obligó a la NASA a posponer una importante prueba de abastecimiento de combustible del cohete colocado en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, en Florida, que está previsto que el mes próximo haga una prueba de cara a volver a enviar una misión tripulada a la Luna.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo el sábado que un frente costero que se intensifica rápidamente traerá nevadas moderadas a fuertes, vientos fuertes y posiblemente condiciones de ventisca en las dos Carolinas.

"Una intensa ola de aire ártico detrás de la tormenta costera enviará temperaturas bajo cero hacia el sur de Florida el domingo por la mañana", dijo el servicio, que advirtió de que en esa zona se registrarán las temperaturas más bajas desde 1989.

Asimismo, emitió una alerta de tormenta invernal para toda Carolina del Norte y del Sur, partes de Georgia, el este de Tennessee y Kentucky, así como el sur de Virginia.

En Carolina del Sur se prevé que el mercurio caiga hasta los -9 ºC este fin de semana, cuando la temperatura media en enero es de entre 2 y 15 ºC en la zona.