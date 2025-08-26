Lisa Cook rechaza intento de Trump de destituirla de la Reserva Federal

La gobernadora de la Fed aseguró que el presidente no tiene autoridad legal para removerla de su cargo, el caso podría terminar en los tribunales.

Washington, Estados Unidos/La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, rechazó este martes la orden del presidente Donald Trump de destituirla de su cargo, alegando que el mandatorio carece de autoridad legal para tomar esa decisión en un organismo independiente.

La semana pasada, Trump había solicitado su renuncia y el lunes por la noche difundió una carta en la que afirmaba haberla despedido "con efecto inmediato". El documento citaba supuestas "declaraciones falsas" en sus créditos hipotecarios como causal de remoción.

"No voy a renunciar", respondió Cook en un comunicado compartido por su abogado, Abbe Lowell, en la AFP.

"El presidente Trump dijo despedirme 'con causa justificada' cuando no existe causa legal alguna y no tiene autoridad para hacerlo", añadió Lowell.

Lowell aseguró que tomará "todas las medidas necesarias para evitar este intento ilegal".

En Estados Unidos, la normativa limita la capacidad del Ejecutivo para remover a los miembros de la Fed. Un fallo reciente de la Corte Suprema indica que solo pueden ser destituidos por "causa justificada", lo que suele implicar una infracción grave.

Trump ha señalado como fundamento una denuncia presentada el 15 de agosto por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivencia (FHFA), un aliado suyo, que alegaba posibles falsedades en la declaración de propiedades de Cook. Según esa denuncia, ella habría indicado tener dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia, antes de asumir su cargo. Sin embargo, Cook no ha sido acusada formalmente de ningún delito.

La ofensiva ha desatado críticas en el Congreso. La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó la medida como "una toma de poder autoritaria que viola flagrantemente de la Ley de la Reserva Federal" y pidió que sea revertida por los tribunales.

Trump, quien en los últimos meses ha intensificado la presión sobre la Fed para que recorte las tasas de interés, mantiene una relación tensa con el organismo y, en particular, con su presidente Jerome Powell, a quien ha descalificado públicamente.

Cook, la primera mujer afro estadounidense en formar parte de la junta de la Fed, fue nombrada en mayo de 2022 y reelegida en septiembre de 2023 para un mandato que se extiende hasta 2038. Antes, integró el Consejo de Asesores Económicos durante la administración de Barack Obama.