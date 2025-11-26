Dos guardias nacionales en 'estado crítico' tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en Washington, cerca de la Casa Blanca, y se encuentran en "estado crítico", un hecho que la alcaldesa de la capital estadounidense describió como un "tiroteo dirigido".

El director del FBI, Kash Patel, informó que los dos guardias resultaron heridos de gravedad, al aclarar versiones erradas que anteriormente los habían reportado como fallecidos.

"Dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en un espantoso acto de violencia. Recibieron disparos. Se encuentran en estado crítico", declaró Patel en una conferencia de prensa.

Se trata del incidente más grave con la Guardia Nacional desde que el presidente Donald Trump comenzó a enviar tropas a las calles de varias ciudades gobernadas por demócratas poco después de comenzar su segundo mandato en enero.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció durante una visita a República Dominicana que desplegará 500 militares adicionales en Washington.

El envío de estas tropas elevará a más de 2.500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la ciudad.

"Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa", dijo Hegseth.

Según la alcaldesa Muriel Bowser, se trató de un "tiroteo dirigido" contra los guardias.

La portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, calificó más temprano el suceso de "situación trágica" e indicó que Trump "se mantiene al tanto" de lo ocurrido.

Un sospechoso fue arrestado, informó la policía de la capital estadounidense, mientras helicópteros sobrevolaban la zona.

Antes de conocerse el estado de salud de los efectivos, el mandatario republicano señaló en su red Truth Social que "el animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales diferentes, también tiene heridas graves, pero más allá de eso pagará un muy alto precio".

Periodistas de la AFP vieron, a dos calles de la Casa Blanca, a una persona vestida de uniforme militar siendo evacuada en una camilla.

Tres personas víctimas de disparos de arma de fuego fueron atendidas por unidades de emergencia, informaron a la AFP los servicios de rescate de la ciudad.

"Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo en rojo y hubo varios disparos", relató a la AFP Angela Perry, una agente de seguridad de 42 años que estaba en su auto con sus dos hijos.

"Se podía ver a miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia el metro, armas en mano", agregó Perry.

Perímetro cerrado

La zona fue cerrada y decenas de vehículos de policía y otras fuerzas de seguridad locales y nacionales fueron enviados al lugar.

Militares de la Guardia Nacional están desplegados, a petición del presidente Trump, desde agosto en la capital estadounidense.

El gobierno del distrito acusa al Ejecutivo federal de exceder sus poderes.

Desde junio, el presidente republicano ha enviado a la Guardia Nacional sucesivamente a Los Ángeles (oeste), Washington y Memphis (sur), en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

Alega que estos despliegues son necesarios para combatir la delincuencia y apoyar al ICE, el organismo federal que es punta de lanza de la política antinmigración de Trump.