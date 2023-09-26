Presidente del Parlamento de Canadá renuncia por el homenaje a un exsoldado nazi

El presidente del Parlamento de Canadá renunció este martes tras el escándalo provocado por su homenaje días antes a un veterano ucraniano, quien aparentemente combatió con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, durante la visita del presidente de Ucrania.

"Es con mucho pesar que me levanto para informar a los miembros de mi renuncia como 'Speaker' de la Cámara de los Comunes", dijo Anthony Rota a sus colegas parlamentarios.

"Acepto toda la responsabilidad por mis acciones", continuó Rota, y afirmó que su dimisión se hará efectiva a finales del miércoles.

El viernes pasado, durante una visita del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Rota rindió homenaje a Yaroslav Hunka, un inmigrante ucraniano de 98 años.

Saludó a Hunka como "un veterano de guerra ucraniano-canadiense de la Segunda Guerra Mundial que luchó por la independencia de Ucrania contra los rusos" y lo describió como "un héroe ucraniano y un héroe canadiense", lo que provocó una gran ovación de los miembros.

Pero Hunka en realidad sirvió en la 14ª División de Granaderos Waffen de las SS, "una unidad militar nazi cuyos crímenes contra la humanidad durante el Holocausto están bien documentados", según la Friends of Simon Wiesenthal, una organización dedicada a programas de educación sobre el Holocausto y el antisemitismo.

Después del incidente, Rota se enfrentó a una presión cada vez mayor para que dimitiera.