Trump amenaza con procesar al presentador de los Grammy por comentario sobre Epstein

Noah, quien anunció que este será su último año como anfitrión de los Grammy tras seis ediciones al frente, se había mostrado discreto con los comentarios políticos en años anteriores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con emprender asuntos legales contra el presentador de la 68ª edición de los premios Grammy, Trevor Noah, por un comentario sobre la supuesta relación del mandatario y el ya fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Tras felicitar a la cantante Billie Eilish por ganar el Grammy a la Canción del Año por su tema "Wildflower", Noah mencionó a Trump y Epstein.

"Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia", bromeó, en referencia a las amenazas del presidente de apoderarse del territorio autónomo danés en el Ártico.

El presentador añadió que la obsesión de Trump con Groenlandia "tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton".

Sus declaraciones enfadaron a Trump, quien recurrió a su plataforma Truth Social para decir que los "Premios Grammy son lo PEOR y prácticamente imposibles de ver".

"No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas", afirmó Trump.

El republicano calificó luego al sudafricano Noah de "perdedor total" que necesita "chequear sus datos".

"Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento. ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!", añadió Trump.

Trump, que frecuentaba los mismos círculos sociales que Epstein en Florida y Nueva York, ha dado versiones variadas de por qué finalmente rompió su relación con Epstein.

Más de tres millones de documentos se publicaron el viernes, en los que se menciona a numerosas figuras poderosas, incluyendo al presidente, de 79 años; a Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton y al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor.