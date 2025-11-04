Nueva York elige alcalde con el socialista Mamdani como favorito

Si bien Mamdani ha acaparado los titulares, las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y en Virginia también podrían ser indicadores del clima político estadounidense, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

La ciudad de Nueva York elige este martes a su nuevo alcalde, con el izquierdista musulmán Zohran Mamdani como favorito en la más seguida de las contiendas locales de esta jornada en Estados Unidos, devenidas en una prueba electoral crucial para el presidente Donald Trump.

Mamdani, un legislador estatal de 34 años, domina las primeras planas y la intención de voto en la Gran Manzana. Trump lo tilda de "comunista" y amenaza con retener fondos federales a la ciudad si gana.

"¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió el martes el presidente en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Mamdani "odia a los judíos".

Atacado con frecuencia por sus declaraciones muy duras con respecto a la política israelí, Mamdani ha adoptado, no obstante, una postura muy firme contra el antisemitismo durante su campaña.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie.

"Estamos a punto de hacer historia (...) de decir adiós a la política del pasado", declaró Mamdani tras votar en Queens acompañado de su esposa, la ilustradora Rama Duwaji.

Las encuestas dan ventaja al sorprendente ganador de las primarias demócratas del pasado junio. En el último sondeo de AtlasIntel, lideraba por siete puntos con un 41% de la intención de voto.

Su principal oponente es Andrew Cuomo, el exgobernador del estado de 67 años. Cuomo, que se presenta como independiente tras perder las primarias, recibió un claro respaldo de Trump.

Tercero en intención de voto está el republicano Curtis Sliwa, de 71 años y fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels. Sliwa se ha negado a retirarse en favor de Cuomo, cuyas posturas a favor de las empresas y de la ley son similares a las suyas.

"Enfrentamiento político"

"Realmente espero que mejore la ciudad", dijo la fisioterapeuta Denise Gibbs, de 46 años, tras votar en una escuela de Brooklyn. "Quiero ver una disminución de la división y una mejora en las condiciones de vida de los hogares de clase trabajadora y los servicios para los niños", agregó.

Casi 1,2 millones de neoyorquinos habían votado al mediodía, una cifra casi igual a la participación total en las últimas elecciones a la alcaldía en 2021, cuando ganó Eric Adams. El actual alcalde abandonó su campaña de reelección en medio de escándalos y acusaciones de corrupción y respaldó a Cuomo.

"Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a lo que ellos llamarían demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado", declaró Cuomo tras votar.

Las urnas cerrarán a las 21H00 locales (02H00 GMT del miércoles).

La competencia se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, la delincuencia y en cómo cada candidato podrá manejar a Trump.

El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, Grant Reeher, afirmó que una victoria de Mamdani provocaría un "enfrentamiento" con el presidente.

"Trump tratará a la ciudad de Nueva York de manera más agresiva", sostuvo.

Pugna en Nueva Jersey y Virginia

Si bien Mamdani ha acaparado los titulares, las elecciones a gobernador en Nueva Jersey y en Virginia también podrían ser indicadores del clima político estadounidense, casi diez meses después del regreso de Trump a la Casa Blanca.

Las victorias demócratas en esos estados podrían indicar una oposición revitalizada de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año, que decidirán el control del Congreso.

En Nueva Jersey compiten el empresario republicano Jack Ciattarelli y la demócrata moderada Mikie Sherrill. El estado fue considerado un bastión demócrata durante la última década, pero en las últimas elecciones presidenciales Trump redujo significativamente la diferencia.

Mientras tanto, Virginia elegirá a su primera gobernadora. Las encuestas muestran a la demócrata Abigail Spanberger con una ligera ventaja sobre la republicana Winsome Earle-Sears. También aquí, el margen y la participación electoral serán objeto de un seguimiento exhaustivo.

En la otra punta del país, los californianos votan sobre si autorizar una redistribución de distritos que favorecería al Partido Demócrata, en respuesta a una iniciativa similar impulsada por Trump en Texas.