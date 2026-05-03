La OPEP+ aumenta sus cuotas de producción y no comenta la salida de Emiratos

Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores mundiales, anunció el 28 de abril su retirada de la OPEP y del grupo ampliado OPEP+ tras mucho tiempo descontento con sus cuotas de producción.

Londres, Reino Unido/Arabia Saudita, Rusia y otros cinco países de la OPEP+ decidieron este domingo aumentar sus cuotas de producción de petróleo, en la primera reunión de la organización tras la salida esta semana de Emiratos Árabes Unidos.

El grupo de siete países añadirá "188.000 barriles diarios" a sus cuotas de producción para junio "en el marco de su compromiso colectivo con la estabilidad del mercado petrolero", indica un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.

Desde la espantada esta semana de su cuarto mayor productor, la OPEP no hizo ningún comentario al respecto. En su comunicado de este domingo ni siquiera menciona a Emiratos Árabes Unidos.

Los analistas del mercado habían anticipado el incremento de 188.000 barriles, que representa una cifra similar al aumento de 206.000 barriles anunciado en marzo y abril una vez sustraída la porción correspondiente a Emiratos.

No obstante, probablemente ese aumento no se traducirá en una producción adicional.

Las principales capacidades sin explotar de la OPEP+ se encuentran en los países del Golfo, cuyas exportaciones se ven obstaculizadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Jorge León, analista de Rystad Energy, declaró el domingo a la AFP que el cártel pretendía enviar "un mensaje doble": que la salida de los Emiratos no alteraría el funcionamiento de la OPEP+ y que el grupo sigue ejerciendo control sobre los mercados mundiales del petróleo a pesar de las enormes perturbaciones de la guerra.

"Aunque la producción está aumentando sobre el papel, el impacto real en el suministro físico sigue siendo muy limitado, dadas las restricciones del estrecho de Ormuz", explicó León a la AFP.

Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores mundiales, anunció el 28 de abril su retirada de la OPEP y del grupo ampliado OPEP+ tras mucho tiempo descontento con sus cuotas de producción.