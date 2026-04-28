El Parlamento Europeo aprueba normas para proteger a gatos y perros

Las normas aprobadas en la jornada introducen prohibiciones de prácticas de cría perjudiciales, así como del recorte de orejas y el corte de cola, y establecen que los gatos y perros deben llevar microchip.

El Parlamento Europeo aprobó este martes las primeras normas comunes de la UE para gatos y perros, que incluyen prohibiciones de prácticas abusivas y al comercio ilegal de mascotas.

La Unión Europea es hogar de más de 72 millones de perros y 83 millones de gatos, según la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE).

Hasta ahora, el bloque de 27 países contaba únicamente con normas sobre los requisitos sanitarios para gatos y perros que viajan dentro de la UE.

Las normas aprobadas en la jornada introducen prohibiciones de prácticas de cría perjudiciales, así como del recorte de orejas y el corte de cola, y establecen que los gatos y perros deben llevar microchip.

El texto también introduce criterios mínimos de bienestar para perros y gatos en perreras y refugios.

La ley también prohíbe la endogamia y la cría de animales con rasgos acentuados, como patas excesivamente cortas, que puedan afectar a su bienestar.

La endogamia se permite en algunos casos, como en especies con baja diversidad genética.

El texto aprobado prohíbe el cruce entre razas domésticas y salvajes, que puede dar lugar a comportamientos inadecuados en animales domésticos.

Sin embargo, los perros de la policía, el ejército y la guardia fronteriza quedarán exentos de algunas normas, incluida la prohibición de collares coercitivos utilizados para adiestrar a los animales.

La UE se propone regular mejor un mercado valorado en 1.300 millones de euros (unos 1.500 millones de dólares).

Por su parte, grupos de defensa de los animales afirman que las normas ayudarán a combatir el tráfico de animales desde países como Bulgaria y Rumanía.