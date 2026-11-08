Al menos 21 personas mueren al naufragar una embarcación con migrantes en Senegal

Desde hace años, miles de personas originarias de África Occidental, en su mayoría jóvenes, intentan llegar clandestinamente a Europa siguiendo la ruta del Atlántico, principalmente hacia el archipiélago español de las Canarias, a bordo de embarcaciones sobrecargadas y a menudo precarias.

Dakar, Senegal/Al menos veintiuna personas murieron en el naufragio de una lancha que transportaba migrantes frente a las costas de Kébémer, en el noroeste de Senegal, informaron las autoridades el sábado por la noche.

"En la noche del 7 de noviembre de 2026, el balance provisional da cuenta de 21 cuerpos sin vida y un superviviente", indicó el Ministerio del Interior senegalés en un comunicado, que no precisa el día de la tragedia.

"Los servicios competentes del Estado están movilizados para continuar las labores de búsqueda, prestar auxilio a los posibles supervivientes y acompañar a las familias", añadió.

Desde hace años, miles de personas originarias de África Occidental, en su mayoría jóvenes, intentan llegar clandestinamente a Europa siguiendo la ruta del Atlántico, principalmente hacia el archipiélago español de las Canarias, a bordo de embarcaciones sobrecargadas y a menudo precarias.

Según el diario nacional Le Soleil, el naufragio se produjo frente a las costas de la localidad de Loumpoul, en la región de Louga (departamento de Kébémer), entre Dakar y Saint-Louis. "La mayoría de las víctimas serían originarias de los municipios de Léona y Thiéppe", en el mismo departamento, añade el diario.

El mismo sábado, la Gendarmería senegalesa anunció haber interceptado frente a Dakar a 142 migrantes clandestinos, entre ellos varias mujeres y niños, que intentaban llegar a España a bordo de una piragua. En los últimos años, miles de personas han muerto o desaparecido intentando llegar de este modo a Europa.