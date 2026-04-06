El petróleo cotiza al alza este lunes mientras Estados Unidos e Irán siguen amenazando con nuevos ataques

El Presidente del Parlamento de Irán advierte que "toda" la región "arderá".

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Petróleo cotiza al alza el lunes

Las dos principales referencias del petróleo cotizan al alza el lunes, al inicio de la jornada del mercado, en medio de la presión de la guerra en Medio Oriente al suministro global. El WTI estadounidense para entrega en mayo subió un 1,86% hasta 113,62 dólares por barril, y el Brent del mar del Norte para entrega en junio ganó un 1,16% hasta 110,30 dólares.

El presidente Donald Trump ha amenazado con nuevos ataques si Irán no permite la reapertura del estrecho de Ormuz.

Tres muertos en ataque de Israel a Beirut

Un bombardeo aéreo israelí contra un edificio de apartamentos al este de Beirut dejó tres muertos este domingo, según el Ministerio de salud libanés. Otras tres personas resultaron heridas.

Fuerza de la ONU lanza advertencia a Israel y Hezbolá

La Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (Finul) advirtió, tras ataques cerca de sus posiciones por parte de Israel y del movimiento chiita libanés Hezbolá, que su contingente podría responder con fuego.

Trump publica mensaje sobre el ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció ampliar el plazo que había dado a Irán para que aceptara un acuerdo, al publicar en su red Truth Social: "¡Martes, 8:00 p. m., hora del Este!" (00H00 GMT del miércoles).

En su ultimátum lanzado el sábado, el mandatario había dado 48 horas a Irán para lograr un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas y los puentes del país. Más temprano Trump escribió en Truth Social "Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN".

Jefe del Estado Mayor de Israel promete intensificar ataques contra Hezbolá

El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, prometió intensificar los ataques contra el movimiento libanés Hezbolá, durante una visita a las tropas desplegadas en el sur de Líbano.

El ejército israelí afirmó que mató a más 1.000 miembros de Hezbolá, un grupo respaldado por Irán, y aseguró que esta cifra seguirá aumentando. "El daño infligido a Hezbolá se intensificará", dijo.

Presidente del Parlamento de Irán advierte que "toda" la región "arderá"

El influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus "acciones insensatas" podrían hacer que toda la región arda.

"Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu", escribió Qalibaf en X, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel afirma que un misil iraní impactó en Haifa

El ejército israelí y los equipos de socorro afirmaron este domingo que un misil disparado por Irán impactó contra un edificio residencial en la ciudad de Haifa. El ataque se produjo minutos después de que los militares advirtieran que detectaron una nueva andanada de bombardeos desde Irán.

Rusia insta a EEUU a dejar "el lenguaje de los ultimátums"

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este domingo que Estados Unidos debería dejar "el lenguaje de los ultimátums" y volver a las negociaciones, informó su oficina tras una conversación telefónica con el canciller iraní, Abás Araqchi.

Emiratos, dispuesto a participar en cualquier iniciativa de EEUU para reabrir Ormuz

Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a sumarse a cualquier iniciativa internacional liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, declaró el asesor presidencial Anwar Gargash.

A causa del bloqueo prácticamente total de esa crucial vía estratégica y de los ataques de Irán contra la infraestructura de producción petrolera de los países del Golfo, las exportaciones de crudo se vieron muy perjudicadas.

La OPEP+ vuelve a subir cuotas de producción en 206.000 bpd

Los países productores de petróleo de la OPEP+ decidieron este domingo volver a aumentar las cuotas de producción, después de que la guerra en Oriente Medio disparara los precios de la energía.

El cartel, que incluye a grandes productores como Rusia, Arabia Saudita y otros países del Golfo, decidió implementar a partir de mayo un "ajuste de la producción" de 206.000 barriles por día (bpd), una medida similar a la tomada en marzo para el bombeo de abril.