Presidente de Colombia impugnará fallos judiciales contra su política de seguridad

El abogado multimillonario lleva a cabo una ofensiva con bombardeos y redadas contra las poderosas mafias que se financian con el narcotráfico en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.

Bogotá, Colombia/El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, dijo el domingo que impugnará las decisiones judiciales que frenan su política de mano dura contra el crimen, tras tres fallos en su contra en el último mes.

El abogado multimillonario lleva a cabo una ofensiva con bombardeos y redadas contra las poderosas mafias que se financian con el narcotráfico en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.

En el último mes, distintos jueces ordenaron al gobierno suspender los bombardeos si hay información de presencia de menores, retirar videos de cadáveres de redes y frenar pruebas de aspersión aérea de narcocultivos.

"Las decisiones judiciales se respetan, y las órdenes vigentes se cumplen (...) pero eso no significa renunciar a controvertirlas", dijo en una alocución tras la seguidilla de reveses judiciales en poco más de un mes de mandato.

El presidente acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos con música de guerra en redes, que siempre cierra al grito de "¡Viva Cristo rey!".

Promete doblegar a los carteles del país con mano de hierro y la ayuda de Estados Unidos, su principal socio militar.

La oposición, colectivos de defensa de derechos humanos y de libertad de prensa critican sus métodos.

Una fundación de defensa de derechos humanos denunció amenazas de muerte anónimas tras interponer la acción judicial para frenar las pruebas de aspersión aérea de narcocultivos con un cuestionado herbicida.