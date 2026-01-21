El presidente de Egipto aceptó invitación de sumarse al 'Consejo de Paz'

21 de enero 2026 - 06:16

El Cairo, Egipto/El presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, aceptó una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a su "Consejo de Paz", anunció este miércoles la cancillería de ese país.

Egipto "anuncia que acepta la invitación y su compromiso de cumplir con los procedimientos legales y constitucionales pertinentes", señaló el ministerio en un comunicado.

El país "expresa su apoyo a la misión del Consejo para la segunda fase del plan integral para poner fin al conflicto en Gaza", añadió.

