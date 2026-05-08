Primer ministro de Catar pide negociaciones con Irán en reunión con Vance

El jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani se reunió con Vance y abordó los esfuerzos encabezados por Pakistán para lograr una paz permanente en medio de un alto el fuego frágil.

El primer ministro de Catar, un mediador clave en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pidió el viernes un nuevo impulso diplomático para lograr un acuerdo con Irán durante una reunión en Washington con el vicepresidente JD Vance.

El jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani se reunió con Vance y abordó los esfuerzos encabezados por Pakistán para lograr una paz permanente en medio de un alto el fuego frágil.

El primer ministro catarí "subrayó la necesidad de que todas las partes participen en los esfuerzos de mediación en curso, a fin de allanar el camino para abordar las causas profundas de la crisis por medios pacíficos y mediante el diálogo, que conduzca a un acuerdo global que logre una paz duradera en la región", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores catarí en X.

Catar ha sido durante mucho tiempo un intermediario clave para Estados Unidos, manteniendo un diálogo con Irán y sirviendo de enlace con Hamás para ayudar a negociar un alto el fuego con Israel en Gaza.

Irán ha atacado repetidamente objetivos en Catar durante la guerra, señalando el papel del rico emirato como anfitrión de una importante base aérea estadounidense.