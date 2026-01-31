La principal refinería petrolera de Ecuador sufre su segundo incendio en ocho meses

La emergencia, que tampoco dejó víctimas, derivó entonces en la suspensión temporal de las operaciones.

La principal refinería de Ecuador sobre la costa del Pacífico se incendió por segunda vez en ocho meses el viernes y provocó el vertimiento de hidrocarburo a un río, informó la empresa estatal Petroecuador.

Una gran columna de fuego y humo ennegrecido se elevó cientos de metros en el puerto de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia (norte) y donde residen unas 212.000 personas, constató la AFP.

El incendio afectó una piscina de desechos en la parte externa de la refinería sin dejar víctimas. Petroecuador señaló en la tarde que el fuego fue "sofocado".

Sin embargo, se registró la fuga de "una mínima cantidad de hidrocarburo (mayormente lodo)" que sobrepasó la barrera de contención hacia el río Teaone.

El derrame "está totalmente controlado", añadió.

Cerca de la refinería hay varios barrios y a 200 metros un colegio, cuyos alumnos fueron evacuados.

"No hay personas heridas ni afectación a la operación habitual de la refinería", informó Petroecuador más temprano.

En mayo pasado, un tanque con fuel oil estalló en llamas en la misma refinería, con capacidad para procesar 110.000 barriles por día (bd).

Agentes del orden cercaron el acceso a la planta, que produce gasolinas, diésel, jet fuel y gas de uso doméstico.

El país cuenta con otras dos refinerías ubicadas en la localidad costera de La Libertad (suroeste) y la amazónica Shushufindi (noreste), que producen 45.000 bd y 20.000 bd respectivamente.

Ecuador extrajo 469.000 bd de petróleo en noviembre, según los datos más recientes del Banco Central. El crudo es uno de sus principales productos de exportación.