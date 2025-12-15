Sergio Díaz-Granados reelegido como presidente ejecutivo de CAF para el periodo 2026-2031

El Directorio de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– reelegió al colombiano Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para un nuevo mandato de cinco años, que se extenderá hasta 2031. Esta decisión, adoptada el 15 de diciembre de 2025, refleja el respaldo unánime de los países accionistas a una gestión que ha transformado a CAF en una de las entidades financieras multilaterales más influyentes de la región.

Durante su primer periodo al frente de CAF, Díaz-Granados impulsó un crecimiento institucional sin precedentes, con aprobaciones anuales que superan los $16.000 millones. Entre sus logros más destacados figuran la mayor capitalización de la historia de la institución – $7.000 millones–, la expansión geográfica con la incorporación de seis nuevos países, la mejora de su calificación crediticia a AA+ por Standard & Poor’s –la más alta en su historia–, y su consolidación como el “banco verde” de América Latina y el Caribe.

La expansión geográfica ha sido uno de los pilares de su gestión. Bajo su liderazgo, CAF reincorporó a Chile como miembro pleno y amplió su presencia en Centroamérica y el Caribe con la llegada de Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada. Esta ampliación convierte a CAF en el banco multilateral con mayor cobertura regional, fortaleciendo su rol en la integración, el comercio y la ejecución de proyectos transfronterizos.

Además, Díaz-Granados ha impulsado una agenda ambiciosa en materia ambiental. En 2021, CAF se comprometió a que el 40 % de sus aprobaciones fueran operaciones sostenibles para 2026. Ese objetivo se cumplió de forma anticipada en 2024. En la reciente COP30, celebrada en Belén, la institución anunció una inversión de USD 40.000 millones en los próximos cinco años para promover el crecimiento verde, con el objetivo de que el 50 % de su cartera sea financiamiento climático para 2030. Estos recursos se destinarán a energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático.

El respaldo internacional a su liderazgo también se ha manifestado en reconocimientos como su inclusión en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME en 2025, lo que subraya el papel estratégico de CAF en la agenda global.

En sus declaraciones tras la reelección, Díaz-Granados agradeció la confianza del Directorio y reafirmó su compromiso con una institución “más ágil, innovadora y cercana a las necesidades de los países miembros”. Anunció que en el próximo quinquenio se buscará duplicar la cartera de CAF, fortalecer la colaboración con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible en la región.