Sheinbaum niega que México aplique medidas coercitivas contra China

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes que esté aplicando medidas coercitivas contra China u otros países a los que planea elevar aranceles hasta niveles de 50%.

El gobierno chino aseguró el jueves que "se opone firmemente a cualquier coerción de otros" países para restringir sus exportaciones, tras conocerse la iniciativa de ley planteada por Sheinbaum al Congreso mexicano.

"No son medidas de coerción y no son contra China (...), no son medidas contra un país" en particular, dijo Sheinbaum en su habitual conferencia de prensa, al tiempo que anunció pláticas con Pekín la próxima semana.

El proyecto apunta a países con los que México no tiene acuerdos de libre comercio y será debatido por la mayoría oficialista en medio de presiones arancelarias de Estados Unidos, destino del 80% de las exportaciones mexicanas.

La propuesta incluye bienes de una veintena de sectores.

"El objetivo es fortalecer la producción nacional", añadió la mandataria, quien impulsa un plan de sustitución de importaciones en el marco de las tensiones comerciales con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sheinbaum reiteró que el alza no está relacionada con las políticas proteccionistas de Trump y descartó un impacto económico por posibles represalias de países asiáticos.

"Exportamos muy poquito a esos países", sostuvo la presidenta, quien destacó que México quiere "seguir teniendo muy buena relación" con China.

Aunque en julio Sheinbaum logró desactivar derechos aduaneros generales del 30% por parte de Trump, México enfrenta impuestos del 25% en su vital sector automotor, con algunos descuentos sobre partes fabricadas en Estados Unidos, y un arancel del 50% en el sector de acero y aluminio.

China, que según el gobierno es el mayor exportador a México sin acuerdo comercial, se vería fuertemente afectado por la subida de aranceles, en especial la industria automotriz, pues ocupa 30% del mercado de vehículos ligeros.

Según la propuesta, estos autos ligeros tendrían que pagar un arancel de 50%, frente al rango de 15% a 20% actual.

Después de China, en el listado oficial de mayores exportadores sin acuerdo comercial aparecen Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.