Siria anuncia la incautación de 12 millones de píldoras de captagón

El captagón, similar a la anfetamina, se convirtió en el principal producto de exportación de Siria durante la guerra civil que estalló en 2011.

El Ministerio del Interior de Siria afirmó el lunes que incautó aproximadamente 12 millones de pastillas estimulantes de captagón en una redada contra una red de contrabando de drogas que operaba cerca de Damasco.

La incautación es una de las mayores redadas antidroga desde que la autoridad de transición asumió el poder en el país a finales de 2024.

Tras un proceso de "vigilancia y seguimiento precisos de una red de contrabando que intentaba traficar grandes cantidades de narcóticos al extranjero", las fuerzas de seguridad incautaron "alrededor de 12 millones de pastillas de captagón en la zona de Al Dumayr", declaró el general de brigada Jaled Eid, director del Departamento Antinarcóticos, en un comunicado.

El líder de la red fue detenido durante la operación, añadió Eid. Las drogas confiscadas serán destruidas.

El captagón, similar a la anfetamina, se convirtió en el principal producto de exportación de Siria durante la guerra civil que estalló en 2011, y su comercio sirvió como fuente clave de financiación para el gobierno del derrocado presidente Bashar al Asad.

Desde la caída de Al Asad, las nuevas autoridades han anunciado numerosas incautaciones de esta droga sintética.