Sube el petróleo por aumento de tensiones el estrecho de Ormuz

Un viento de febrilidad sopló sobre los mercados el lunes tras nuevos ataques en el Golfo, lo que provocó una subida de los precios del petróleo y un retroceso de los índices bursátiles.

Emiratos Árabes Unidos acusó el lunes a Irán de haber atacado su territorio con drones, los primeros dirigidos contra instalaciones civiles en un país del Golfo desde hacía más de un mes.

Estos ponen en entredicho el frágil alto el fuego en vigor desde el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán.

Las noticias procedentes de Oriente Medio "provocan nerviosismo y volatilidad", estima Andreas Lipkow, analista de CMC Markets, señalando que "el flujo de información sigue siendo opaco".

Estas tensiones se hicieron notar claramente en el mercado petrolero: el barril de Brentdel mar del Norte, referencia internacional, saltó un 5,80% hasta 114,44 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, ganó un 4,36% hasta 106,42 dólares.

El sitio petrolero de Fuyaira, una de las pocas vías de exportación de hidrocarburos del Golfo que siguen siendo viables, fue alcanzado, según las autoridades emiratíes, lo que provocó un incendio.

"El cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha dejado al mercado mundial frente a un déficit de 10 millones de barriles diarios", aseguraron analistas de Eurasia Group.

En Europa, la Bolsa de París terminó con una clara caída del 1,71%, Fráncfort retrocedió un 1,24% y Milán cedió un 1,59%. La plaza de Londres permaneció cerrada debido a un día festivo en el Reino Unido.

En Nueva York, el Dow Jones perdió un 1,13%, el Nasdaq retrocedió un 0,19% y el S&P 500 cedió un 0,41%.