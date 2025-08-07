Sudán registra casi 100.000 casos de cólera en un año, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el jueves que desde julio del año pasado se reportaron casi 100.000 casos de cólera en Sudán y advirtió de un agravamiento de la malnutrición, los desplazamientos y las enfermedades.

"En Sudán, la violencia incesante ha provocado hambre, enfermedades y sufrimiento generalizado", lamentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa en Ginebra.

"El cólera se ha propagado en Sudán, todos los estados (de este país) reportan epidemias. Cerca de 100.000 casos se han registrado desde julio del año pasado", añadió.

En varios estados del país, y en especial en la capital, Jartum, se han llevado a cabo campañas de vacunación oral contra el cólera, destacó Tedros.

"Las recientes inundaciones, que han afectado a grandes zonas del país, probablemente agraven la desnutrición y alimenten nuevas epidemias de cólera, malaria, dengue y otras enfermedades", advirtió el director general de la OMS.

El cólera es una infección intestinal aguda que se propaga a través de alimentos y agua contaminados con bacterias, a menudo provenientes de materia fecal. Provoca diarrea grave, vómitos y calambres musculares.

Esta enfermedad puede ser mortal en pocas horas si no se trata, pero puede curarse con una simple rehidratación oral y con el uso de antibióticos en casos más graves.

En cuanto a las dificultades para alimentarse, Tedros mencionó reportes sobre El Fasher, la capital sitiada del estado de Darfur del Norte, según los cuales hay gente comiendo alimentos para animales para sobrevivir.

En todo Sudán, millones de personas sufren hambre y alrededor de 770.000 niños menores de cinco años se espera que sufran desnutrición aguda severa este año, según la OMS.

Desde abril de 2023, Sudán está sumido en una guerra entre el ejército, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por su exadjunto, Mohamed Daglo. Los combates han causado decenas de miles de muertos.