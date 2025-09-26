'Amenaza real': pescadores venezolanos rechazan despliegue militar de EEUU

Aunque dicen no tener miedo de ir al mar, el reciente discurso de Trump ante la ONU no les resulta indiferente: "Fue guerrerista, prácticamente nos amenazó", añade Luis, de 51 años.

Caraballeda, Venezuela/Los videos de supuestas narcolanchas hechas añicos por Estados Unidos en el mar Caribe han dejado en alerta a los pescadores venezolanos, que ahora a menudo salen a pescar en grupo y miden cuidadosamente sus pasos por miedo a ser atacados.

"¿Cómo van a comparar un destructor con una lancha de pesca?", se pregunta Joan Díaz, pescador de 46 años, en alusión a los buques de guerra que Washington desplegó cerca de Venezuela bajo el argumento de la lucha antinarcóticos.

Sin mostrar hasta ahora pruebas que sustenten los señalamientos, el presidente Donald Trump afirmó que los ataques dejaron al menos 14 criminales muertos. Pero Caracas lo acusa de cometer ejecuciones sin juicio en altamar.

Trump dijo el martes ante la ONU que usa el "poderío militar" de Estados Unidos para destruir redes de narcotráfico vinculadas al presidente venezolano Nicolás Maduro. Él lo niega y afirma que son mentiras para justificar una invasión militar en Venezuela.

Joan cuestiona que Estados Unidos haya destruido las lanchas en lugar de arrestar a sus ocupantes.

"Cuando abordas las lanchas, tienes que llevar detenidas a esas personas y después (someterlas a) su debido proceso, pero si las vuelan (destruyen), ¿cómo hacen?", se pregunta Joan.

"Van a bombardear sin saber si tenían en verdad la droga, que es la prueba del delito, y saber quiénes eran las personas", indica.

En este contexto, el gobierno venezolano les entregó radiobalizas que deben encender en caso de algún incidente.

Además de miedo, los videos de las embarcaciones bombardeadas causaron "indignación" y "rabia", asegura Luis García, líder de uno de los 24 consejos de pescadores del costero estado La Guaira, a unos 30 km de Caracas, donde se agrupan 4.000 trabajadores y 700 embarcaciones de pesca artesanal.

"Es una amenaza real", comenta desde un muelle en Caraballeda, un turístico punto de La Guaira con vista al mar y la montaña.

En un espacio con grandes ventanales que miran hacia el Caribe, su esposa y otras compañeras procesan parte del pescado que llega cada día al final de la tarde, si hay buena pesca. Cortan hierbas aromáticas y coloridos ajíes, indispensables en la gastronomía local, para preparar una popular receta de pescado desmenuzado que empacan al vacío para vender.

Aunque dicen no tener miedo de ir al mar, el reciente discurso de Trump ante la ONU no les resulta indiferente: "Fue guerrerista, prácticamente nos amenazó", añade Luis, de 51 años.

"Mejor pescar unidos"

Para protegerse de posibles incidentes, pescadores en La Guaira optimizan sus comunicaciones, procuran salir a la faena en grupo y miden con cautela las distancias donde pescan.

Normalmente viajan en pequeñas lanchas, en su mayoría techadas con una lona para resguardarse del sol. Llevan un cilindro de gas para cocinar, pues muchos se van por cuatro días o más a unas 40 millas de la orilla. Otros pescadores salen de madrugada y regresan por la tarde.

Las aves marinas los guían en su tarea, pues estas suelen agruparse en lugares concurridos por los peces.

En el mismo muelle donde Luis García trabaja, un viejo pescador cuya piel curtida revela años de exposición al sol, celebra que acaba de pescar con su pequeña embarcación un atún aleta amarilla de 65 kilos.

Los barcos atuneros más grandes recorren distancias más largas. Esto ahora supone nuevos riesgos, luego de que Venezuela denunciara que 18 militares estadounidenses ingresaron a un barco atunero en aguas venezolanas y retuvieron a nueve pescadores durante horas.

Estaban "buscando armas y drogas que no existen", asegura Joan.

Todo ello en medio del despliegue de ocho buques de guerra en el Caribe, un submarino a propulsión nuclear y aviones para labores de inteligencia cuyos vuelos se han triplicado desde agosto, según el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

"Es mejor estar todos unidos y no ir tan lejos, para pescar atún hay que ir muy lejos, y ahí es donde están ellos" (los buques estadounidenses), añade Joan.

Los pescadores "vamos a seguir saliendo a ese mar Caribe, que nos pertenece", apunta Luis vestido con una camiseta con la frase 'Pescar es vencer'.

"Nosotros tenemos peñeros (botes) de nueve metros, diez metros, doce metros, contra embarcaciones que tienen misiles, imagínense ustedes la locura... Es totalmente desproporcionado".