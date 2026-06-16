BM anuncia aval por USD 2.000 millones para que Argentina afronte servicio de deuda

El programa de ajuste de Milei generó dos años de superávit fiscal, y las agencias de calificación financiera S&P y Fitch han subido la nota de la deuda soberana argentina.

El Banco Mundial (BM) anunció este martes un préstamo de garantías de 2.000 millones de dólares para que Argentina afronte vencimientos de deuda.

El aval combina dos programas de instituciones del grupo BM, uno basado en el desempeño macroeconómico del país, otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el otro es una garantía concedida por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

"En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública", explicó el

Argentina debe afrontar el pago de deuda en manos de acreedores privados por unos 4.300 millones de dólares en julio.

"Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital (...) al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo", afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, citada en el texto.

El BM abrió en 2024 una Plataforma de Garantías para los miembros de la institución, que pueden optar así a los mercados de deuda internacionales con el respaldo del banco.

La drástica agenda de reformas ultraliberales del gobierno de Javier Milei ha generado la aprobación de los mercados, y permitió el retorno del país a la financiación privada extranjera y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Fondo aprobó también recientemente un nuevo tramo de ayuda de 1.000 millones de dólares, como parte de un programa en curso con Argentina de 20.000 millones de dólares.

El programa de ajuste de Milei generó dos años de superávit fiscal, y las agencias de calificación financiera S&P y Fitch han subido la nota de la deuda soberana argentina.