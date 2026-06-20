Brasil investiga posible ataque pirata a su sistema de alertas de emergencia

En la madrugada, muchos brasileños reportaron en redes sociales haberse despertado por un fuerte sonido de la alarma en sus teléfonos.

Autoridades de Brasil anunciaron este sábado que investigan un posible ataque pirata a su sistema de alertas de emergencia que provocó el envío de falsos mensajes a millones de celulares durante la madrugada.

Según la Defensa Civil, se enviaron mensajes no autorizados a diferentes regiones del país a través de una plataforma creada para alertar a la población sobre riesgos inminentes por emergencias naturales.

"Todo nos lleva a creer que fue un ataque hacker", dijo en rueda de prensa el secretario de Defensa Civil, Wolnei Wolff, quien aseguró que "millones" de ciudadanos recibieron alertas durante el ataque.

Wolff indicó que el sistema de alertas estaba desactivado, pero no quiso precisar cuándo estará nuevamente operativo. La policía abrió una investigación, precisamente.

"No hay motivo de preocupación para la población", dijo de su lado la agencia gubernamental de telecomunicaciones, Anatel, en una nota.

Defensa Civil explicó en un comunicado que el mensaje enviado "fue del tipo Alerta Extremo y contenía la palabra 'misantropía', que significa odio a la humanidad".

Según la agencia, la orden para enviar el mensaje se generó "remotamente por alguien ajeno al sistema nacional de protección civil".

La Defensa Civil de Brasil usa la tecnología Cell Broadcast, que envía alertas sonoras y visuales que interrumpen cualquier actividad en el celular, incluso si está en modo silencioso, para llamar la atención del usuario.

En la madrugada, muchos brasileños reportaron en redes sociales haberse despertado por un fuerte sonido de la alarma en sus teléfonos.

"¿Quién más fue despertado aquí en Sao Paulo? Un celular gritando, un pitido desesperante", dijo en un video en Instagram la actriz Monica Iozzi.

"Pensaba que se estaba cayendo el mundo", añadió.