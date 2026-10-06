Brasil: Senado evalúa ampliar el descanso laboral como baza electoral de Lula

El proyecto, conocido como "fin de la escala 6x1", propone dos días de descanso remunerado por semana en lugar de uno.

Brasilia, Brasil/El Senado de Brasil discute desde este martes una ampliación del descanso semanal de los trabajadores, una de las apuestas del presidente Lula para remontar su desventaja electoral ante el derechista Flávio Bolsonaro de cara al balotaje.

El proyecto, conocido como "fin de la escala 6x1", propone dos días de descanso remunerado por semana en lugar de uno.

Llega al pleno del Senado dos días después de la primera vuelta, en la que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo una sorpresiva ventaja sobre el izquierdista Lula, de 47% frente a 45%.

Ambos se medirán en la segunda vuelta el 25 de octubre.

El mandatario de izquierda hizo de esta propuesta de reforma constitucional una de las principales banderas de su campaña por la reelección, con la mira en los sectores populares que históricamente han sido su base.

"Mi adversario va a tener que tomar una decisión. Si va a ordenar (o no) a la bancada de su partido que vote por el fin de la jornada laboral 6x1", dijo Lula este martes a periodistas.

El proyecto fue aprobado en mayo por la Cámara de Diputados y se prevé un debate de varias sesiones en el Senado.

"En el momento en que el Senado empiece a votar, la máscara va a empezar a caer", anticipó Lula, que acusó al Partido Liberal de Bolsonaro de intentar "obstaculizar" la votación.

No está claro que el gobierno reúna los apoyos suficientes para sacar la reforma adelante.

Además del nuevo esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso, el texto reduce de 44 a 40 horas el límite de la jornada semanal.

Flávio Bolsonaro afirmó este martes que la propuesta oficial es "oportunista" y cuestionó que bajo el gobierno de Lula "el brasileño trabaja cada vez más para comprar cada vez menos".

Lula cierra su tercer mandato no consecutivo con el desempleo en mínimos históricos, aunque a los trabajadores brasileños les preocupa la pérdida de poder adquisitivo, según sondeos.

Mientras Flávio Bolsonaro busca apoyos de candidatos conservadores eliminados en la primera vuelta, Lula reunió el lunes en Brasilia a su equipo de campaña para repasar errores y redefinir la estrategia.

Más allá de la contienda presidencial, las elecciones del domingo fortalecieron a la derecha en el Congreso, con un fuerte aumento de sus representantes en ambas cámaras.