Colombia otorgó nacionalidad a encarcelado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas

El mandatario colombiano anunció este martes en X que Glas se convirtió en ciudadano colombiano y publicó el documento firmado por la cónsul de Colombia en Quito, en un mensaje que luego borró.

colombia/Colombia otorgó la nacionalidad al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado y detenido en su país por corrupción, según un documento difundido este martes por el presidente Gustavo Petro y reproducido por medios locales.

La antigua fórmula presidencial del socialista Rafael Correa (2013-2017) fue capturada el año pasado en una incursión policial en la embajada de México en Quito, que provocó la ruptura de relaciones entre ambos países.

El mandatario colombiano anunció este martes en X que Glas se convirtió en ciudadano colombiano y publicó el documento firmado por la cónsul de Colombia en Quito, en un mensaje que luego borró.

Glas "obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano", había escrito el mandatario izquierdista, distanciado del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa.

Petro considera al exvicepresidente un "preso político".

De su lado, la Cancillería de Ecuador asegura que "no ha recibido ningún documento oficial relacionado con el otorgamiento de la nacionalidad colombiana".

Glas, de 56 años, también es ciudadano alemán y ecuatoriano.

Fue vicepresidente durante el segundo mandato de Correa y luego al inicio del gobierno de su sucesor, Lenín Moreno. En julio fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El exvicepresidente se declara inocente y un "perseguido político" en su país.

La defensa de Glas y organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncian el deterioro de su salud en prisión y presuntas tentativas de suicidio.

México y Venezuela han reclamado respetar el estatus de asilado que tenía en la embajada mexicana en Quito y otorgarle un salvoconducto que permita su salida de Ecuador.

Glas tiene tres condenas, una de ellas por la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht que salpicó a varias naciones latinoamericanas.