Corte Suprema de Chile ordena bloquear webs de apuestas sin licencia

La Lotería de Concepción entrega sus utilidades para financiar instituciones de educación superior. La Polla Chilena de Beneficencia es un órgano estatal.

chile/La Corte Suprema de Chile ordenó el martes bloquear el acceso a sitios de apuestas deportivas en línea que carecen de licencia para operar en el país, según una resolución publicada por el Poder Judicial.

La sentencia acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción, una empresa chilena de juegos de azar autorizada, en contra de proveedores de internet que permiten la operación de los casinos deportivos en línea ilegales.

El fallo ordena a las empresas proveedoras de internet a "bloquear el acceso a sitios web de empresas de apuestas deportivas online que operan sin autorización legal en el país", sin detallar cuándo entrará en vigencia la medida.

Los juegos de azar en Chile están regulados por ley y solo se autoriza el funcionamiento de las apuestas hípicas, la Lotería de Concepción y la Polla chilena de beneficencia, junto a los 22 casinos de juegos existentes en el país y pequeños sorteos con fines benéficos.

Según datos de la Superintendencia de Casinos de Juego, hay unos 900 sitios desde los que se puede acceder a un juego en línea desde Chile, en un mercado que genera entre 130 y 170 millones de dólares anuales.

En 2022, el gobierno de izquierda de Gabriel Boric ingresó al Congreso un proyecto de ley para regular el funcionamiento de estas plataformas en línea. Se busca limitar el acceso a menores de edad y generar una recaudación fiscal.

En una declaración pública, la Agrupación de plataformas de apuestas en línea lamentó el fallo de la Corte Suprema y pidió al gobierno regular la actividad en el país.