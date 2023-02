Denuncian a embajador de Colombia en Panamá de supuesto acoso sexual

Mauricio Baquero Pardo, actual embajador de Colombia en Panamá, fue denunciado por supuesto acoso sexual a una funcionaria de la carrera diplomática, según contó en entrevista la mujer a la revista Semana e informan medios colombianos.

El hecho en mención se habría registrado cuando Baquero Pardo era embajador en Singapur.

El presidente Gustavo Petro posesionó el pasado 21 de octubre a Baquero Pardo como embajador de Colombia en Panamá.

El diplomático tiene una trayectoria de 30 años, fue jefe de gabinete, coordinador de Asuntos Institucionales ante Organismos Multilaterales y perteneció a grupos como la misión ante las Naciones Unidas en Nueva York, según detalla la revista Semana.

La secretaria de carrera diplomática enviada a trabajar en la embajada en el país asiático denunció acoso sexual, revictimización durante la investigación y medidas insuficientes tomadas por la Cancillería de Colombia.

Los hechos se remontan a 2017 y según contó a Semana, en ese momento era tercera secretaria y trabajaba con otras dos mujeres que no pertenecían a la diplomacia.

“Tuvimos buena relación. En la calificación del primer año me puso el puntaje máximo. Nos llevábamos muy bien. Era amable, nos invitaba a almorzar a las tres, pero en 2017 empecé a notar un coqueteo incómodo, solo me invitaba a almorzar a mí”, dijo la funcionaria a Semana.

Además, contó que el diplomático comenzó a llamarla por apodos.

“En chat me decía ‘flaca’. Lo aguanté porque era nueva y no quería ser una enemiga para él”, agregó.

El Embajador Mauricio Baquero Pardo presentó el lunes 21 de noviembre al Excmo. Sr. Laurentino Cortizo Cohen, Presidente de Panamá, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en este país. @CancilleriaCol pic.twitter.com/4iZNSRfyGk — Embajada de Colombia ante la República de Panamá (@EmbajadaColPan) 22 de noviembre de 2022

Supuestamente, también le envió emoticones con caras de beso y le escribía fuera de horarios laborales a lo que ella lo dejaba en visto, “nunca le correspondí y tampoco le reclamé”, sostuvo en la entrevista.

“Él cuadraba para que fuéramos a comer o salir. Yo veía a su esposa como una amiga porque me recomendaba médicos. Pero, al ver esto, me dijo que no saliera más con su esposo”, según recoge Semana en uno de los extractos de la nota.

La funcionaria indicó que la situación afectó su salud mental y física.

Pero, lo más fuerte habría ocurrido un viernes cuando la funcionaria se quedó en la oficina resolviendo pendientes, antes de irse de vacaciones y el diplomático coincidió con ella.

“Yo estaba por salir y mi jefe estaba tomando vino en su oficina. Al verme me ofreció y acepté. Yo estaba del otro lado, hablé de cosas de trabajo. Me hizo conversación, me iba de vacaciones, me preguntó sobre eso y le conté. Al irme, se levantó, me agarró la cara y empezó a besarme. Quedé en shock, quité la cara y volvió a hacerlo. Así pasó tres veces”, dijo la mujer a la revista Semana.

Agregó que denunció el acoso en la Oficina de Control Interno del Ministerio y la denuncia terminó en la Procuraduría.

La mujer habría solicitado que se replanteara el nombramiento como embajador, pero no hubo avances y tampoco respuestas cuando intentó agendar reunión con la vicecanciller de Colombia, Laura Gil.

Semana hizo consultas a la Cancillería de Colombia sobre el caso y se le informó “que el gobierno anterior, por la alternación de los funcionarios de carrera, solicitó y obtuvo el beneplácito para designar a Baquero y que el embajador goza de su derecho de presunción de inocencia, dado que el proceso sigue en curso en Procuraduría”.