Detienen a tercer sospechoso por incendios forestales en el sur de Chile

Las altas temperaturas del verano austral y los fuertes vientos han propagado las llamas que se iniciaron el sábado.

La policía chilena anunció este jueves la detención de un tercer sospechoso de haber iniciado intencionalmente los incendios forestales en la región del Biobío, la más afectada por el fuego que asola el sur de Chile y que ha causado la muerte de 21 personas.

Los bomberos luchan desde el sábado contra el fuego en Biobío, a unos 500 km al sur de Santiago, donde se registró la gran mayoría de víctimas.

Las regiones de Ñuble y La Araucanía también han sido alcanzadas por las llamas, que dejan unos 20.000 damnificados, de acuerdo con el gobierno.

El mandatario Gabriel Boric decretó dos días de duelo a partir de este jueves.

Entretanto, las autoridades anunciaron este jueves la captura de un hombre presuntamente involucrado en las quemas de Punta de Parra, una localidad en Biobío, durante el toque de queda.

El sospechoso, junto a otras personas, estaba prendiendo el bosque cuando llegó la policía tras ser alertada por vecinos. "El sujeto portaba un encendedor, un bastón retráctil y cocaína base", informó un comunicado de la Policía de Investigaciones.

Otros dos sospechosos fueron detenidos entre el lunes y miércoles en Biobío y Araucanía; uno ya fue puesto en libertad.

Los bomberos luchan con 19 focos activos, según el más reciente reporte del organismo estatal de atención de desastres (Senapred).

En Punta de Parra, una localidad de unos 3.000 habitantes rodeada de bosques de eucalipto, los incendios dejaron unas pocas residencias en pie. Las autoridades conjeturan que fueron provocados intencionalmente.

"Es pura maldad, solo por hacer daño, no hay otra explicación", dijo a la AFP Felicia Lara, de 68 años, que logró huir apenas con la ropa puesta.

Las altas temperaturas del verano austral y los fuertes vientos han propagado las llamas que se iniciaron el sábado.

Las zonas más afectadas son las localidades de Lirquén y Penco, en Biobío.

En febrero de 2024, varios focos de incendios estallaron en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, a 110 km de Santiago, con un saldo de 138 muertos.

Investigaciones posteriores determinaron que bomberos y brigadistas forestales iniciaron intencionalmente el fuego, que avanzó con rapidez producto también de las altas temperaturas del verano.