Estados Unidos busca instalar oficinas de departamento de Seguridad Nacional en Ecuador

Quito, Ecuador/Estados Unidos está interesado en montar oficinas de su departamento de Seguridad Nacional en instalaciones "estratégicas" de Ecuador, adonde llegó el miércoles la secretaria de esa cartera, Kristi Noem.

Los ecuatorianos deberán primero aprobar, en un referendo convocado para el 16 de noviembre, si permiten la instalación de bases extranjeras en su territorio, algo prohibido en la Constitución desde 2008.

El llamado a un referendo sobre bases extranjeras en Ecuador se da en medio de la ofensiva militar estadounidense en el Pacífico y el Caribe con mortíferos ataques contra presuntas lanchas narco, una estrategia apoyada por Noboa.

Noem arribó la tarde del miércoles a la base aérea Eloy Alfaro, ubicada en la ciudad de Manta, en el suroeste de Ecuador, un país donde operan una veintena de bandas narco ligadas a cárteles internacionales.

Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.

"Cuando el crimen no conoce fronteras, las estrategias contra ellos tampoco deben de conocer fronteras. El tema específico de esta cooperación es (...) en medios y equipos tecnológicos, los cuales el Ecuador aún carece", dijo Gian Carlo Loffredo, titular de la cartera de Defensa, en un video compartido por el gobierno.

Está previsto que el jueves la secretaria recorra una base militar en la costera localidad de Salinas, en el suroeste del país. Manta acogió durante una década aviones estadounidenses para vuelos antidrogas hasta 2009, mientras que Salinas fue junto a Baltra parte de la estrategia militar de Washington en la segunda guerra mundial. En ambos balnearios hay instalaciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La funcionaria estadounidense y Noboa ya se habían reunido en julio en Quito. El presidente convocó al referendo el 19 de septiembre. Noem conocerá "instalaciones estratégicas" para "potenciales bases" del departamento de Seguridad Nacional, dijo más temprano la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, en rueda de prensa en Quito.

Ese departamento del gobierno estadounidense protege al país de potenciales amenazas, y sus funciones abarcan la prevención del terrorismo, el control fronterizo y la gestión migratoria, entre otras.

De ser aprobadas en referendo, en esas bases operarán "agencias de seguridad y defensa" de Estados Unidos y fuerzas policiales y militares de Ecuador a cargo de la lucha contra el crimen organizado, añadió la vocera.

Noboa, aliado del gobierno de Donald Trump en la región, anunció el viernes que ambos países descartaron la idea de instalar una base militar estadounidense en Galápagos como parte de una ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico. Noboa también dijo que ha dialogado con Brasil para crear una Policía amazónica para combatir el crimen organizado en esa región.