Estados Unidos procesa al hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram por tráfico de drogas

En 2022, Washington declaró al exjefe de Estado, a su esposa ya tres de sus hijos inelegibles para ingresar a Estados Unidos debido a "su participación en actos significativos de corrupción".

Un hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram está siendo procesado por la justicia federal estadounidense por tráfico de cocaína, anunciaron el jueves el fiscal federal de Nueva York, Jamie McDonald, y el director de la agencia estadounidense antidrogas (DEA), Terrance Cole.

Además de su "participación en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos", Jacobo Bucaram Pulley de 48 años es acusado de "posesión de ametralladoras" y de "conspiración para poseer ametralladoras", según un comunicado.

Otros cuatro ecuatorianos también fueron detenidos y están siendo procesados en este caso, según la justicia federal estadounidense.

Entre ellos se encuentran Jaime Estrada Bonilla, de 71 años —exalcalde de la ciudad costera de Manta y exdiputado—, y su hijo Jaime Estrada Medranda, de 41 años, también exdiputado. Se les acusa de haber utilizado su empresa exportadora de productos del mar para transportar drogas.

"Como se alega en el acta de acusación, los acusados desempeñaron un papel determinante en la transformación (de Ecuador) en un importante centro de tránsito para el 70% de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa", declaró McDonald en el comunicado.

"Estos procesos hacen responsables tanto a poderosos políticos como a narcotraficantes que se benefician del tráfico internacional de estupefacientes —facilitándolo, además— y que socavaron la seguridad interna de Ecuador", añadió.

Dependiendo de los cargos que se les imputan, los acusados se enfrentan a penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. El expresidente Abdalá Bucaram denunció la detención de su hijo, la cual atribuyó al "odio político" en una publicación en X.

En 2022, Washington declaró al exjefe de Estado, a su esposa ya tres de sus hijos inelegibles para ingresar a Estados Unidos debido a "su participación en actos significativos de corrupción".

En septiembre, la justicia ecuatoriana condenó a Abdalá Bucaram ya su hijo Jacobo por la venta ilegal de pruebas de detección de la Covid-19.