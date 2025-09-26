Estados Unidos revoca la visa al presidente Gustavo Petro por sus 'actos incendiarios'

El Departamento de Estado indicó en un mensaje en X que el presidente colombiano Gustavo Petro se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia.

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos revocó este viernes 25 de septiembre la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de "actos temerarios e incendiarios" durante una manifestación propalestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"El presidente colombiano @petrogustavo se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus actos imprudentes e incendiarios", indicó este viernes el Departamento de Estado en un mensaje en X.