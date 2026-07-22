Flávio Bolsonaro cuestiona la confiabilidad del sistema de votación brasileño

El precandidato afirmó que Smartmatic es una empresa venezolana. Sin embargo, se trata de una multinacional fundada por venezolanos en Estados Unidos , que brindó servicios durante elecciones en Venezuela.

El precandidato presidencial de derecha, Flávio Bolsonaro, cuestionó la confiabilidad del sistema de votación electrónica de Brasil con argumentos desmentidos por la autoridad electoral, similares a los que llevaron a la inhabilitación política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En un encuentro privado la noche del martes, Flávio Bolsonaro vinculó las urnas electrónicas con la empresa Smartmatic y con denuncias de fraude electoral en Venezuela, asegurando que se basaba en documentos de la CIA.

"Muchas de las máquinas utilizadas en las elecciones brasileñas provienen de esa misma empresa venezolana", dijo durante el evento en Brasilia, organizado por una consultora de comunicaciones, según extractos divulgados por la prensa.

El precandidato afirmó que Smartmatic es una empresa venezolana. Sin embargo, se trata de una multinacional fundada por venezolanos en Estados Unidos, que brindó servicios durante elecciones en Venezuela.

"No estoy cuestionando el sistema electoral brasileño, sino que pido que todos los países envíen el mayor número posible de observadores a nuestras elecciones" de octubre, agregó.

En los comicios enfrentará al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, quien buscará la reelección.

Las declaraciones de Flávio Bolsonaro recordaron un episodio de julio de 2022, cuando el entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) convocó a decenas de embajadores al Palacio de la Alvorada y atacó, sin presentar pruebas, la seguridad de las urnas electrónicas.

Aquella reunión, realizada meses antes de perder las elecciones frente a Lula, llevó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a declararlo inelegible por ocho años en 2023 por "abuso de poder" y desinformación.

El TSE ha calificado de "falsas" las versiones difundidas en redes sociales que aseguran que Smartmatic proporciona las urnas o los programas informáticos utilizados en las elecciones brasileñas.

Según un reciente comunicado del organismo, el sistema de votación utiliza medios propios y cifrados de comunicación y, en más de 20 años de funcionamiento, nunca se comprobó manipulación ni fraude.

El equipo de precampaña de Flávio Bolsonaro negó que el senador haya cuestionado la integridad del sistema de votación y afirmó, en una nota enviada a la AFP, que únicamente se limitó a relatar "hechos públicos".

El senador, de 45 años, será proclamado este sábado como candidato presidencial del Partido Liberal en una convención en São Paulo, con la presencia del presidente argentino.