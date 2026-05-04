Guyana afirma ante la CIJ que el litigio con Venezuela por el Esequibo es de 'importancia existencial'

Caracas reactivó sus reclamos sobre este territorio de unos 160.000 km² , rico en petróleo, que es administrado por Guyana desde hace más de un siglo.

Guyana afirmó este lunes que el caso que la enfrenta a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la región del Esequibo reviste “una importancia existencial” para el país.

La máxima jurisdicción de la ONU inició una semana de audiencias sobre este litigio fronterizo, que mantiene tensas las relaciones entre ambos países desde hace más de una década.

Caracas reactivó sus reclamos sobre este territorio de unos 160.000 km², rico en petróleo, que es administrado por Guyana desde hace más de un siglo.

Las audiencias, que se extenderán hasta el 11 de mayo, buscan examinar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera en la época colonial.

“Importancia existencial” para Guyana

Guyana, que defiende la frontera establecida en 1899 y solicita a la CIJ ratificar ese trazado, presentó este lunes sus argumentos.

“Este caso tiene una importancia existencial para Guyana. Afecta a más del 70% de nuestro territorio soberano”, declaró el canciller Hugh Hilton Todd ante los jueces.

“Para los guyaneses, la sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia (…) Guyana dejaría de ser Guyana sin ellos”, añadió.

Venezuela presentará sus argumentos el miércoles.

Guyana respalda la validez del laudo de 1899, mientras que Venezuela se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado antes de la independencia guyanesa, que plantea una solución negociada y referencia el río Esequibo como límite histórico.

Un conflicto con alto valor estratégico

Las tensiones aumentaron tras el descubrimiento en 2015 de importantes yacimientos petroleros por parte de ExxonMobil, lo que convirtió a Guyana en uno de los países con mayores reservas per cápita del mundo.

Territorio disputado

La CIJ, con sede en La Haya, ya había confirmado su competencia en este caso, iniciado por Guyana en 2018.

En los últimos años, el tribunal ha ordenado a Venezuela abstenerse de tomar acciones que modifiquen la situación en el territorio en disputa, incluyendo la organización de procesos electorales en la zona.

Sin embargo, Caracas ha rechazado esas decisiones y ha avanzado con medidas internas sobre el Esequibo.

Las tensiones se han intensificado, incluso con advertencias sobre un posible conflicto, en medio de posturas firmes de ambos países sobre la soberanía del territorio.