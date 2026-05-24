Iglesia Católica pide perdón a comunidad indígena de Perú por despojo de tierras

El Vaticano abrió en mayo un "canal de escucha" para fijar indemnizaciones a las víctimas del Sodalicio con los bienes que se le incautaron.

Lima, Perú/La Iglesia católica pidió perdón este sábado a una comunidad indígena del norte de Perú por un despojo de tierras por parte de la disuelta congregación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana.

La orden fue disuelta en abril del año pasado por mandato del entonces papa Francisco, luego de reconocer que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002.

Durante la ceremonia, representantes del Vaticano y de la Iglesia peruana se arrodillaron ante las víctimas de etnia tallán en un templo de la localidad de Catacaos, en la norteña región de Piura.

"Hoy estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Tendríamos que haber llegado hace 20 años y lo sentimos de verdad", dijo durante el acto el comisario apostólico Jordi Bertomeu, representante del Vaticano, citado por el diario La República.

Un día antes, la Conferencia Episcopal Peruana señaló en una nota de prensa que las "acciones delictivas" del Sodalicio contra los tallanes incluían principalmente "despojo territorial", "violencia" y "criminalización".

"Se recuerda el uso de maniobras irregulares para tomar posesión de tierras comunales, el asesinato del líder Guadalupe Zapata Sosa el 8 de diciembre de 2011, además de la persecución, amenazas y falsas denuncias contra quienes decidieron defender su tierra", agregó.

Miembros laicos del Sodalicio participaron en millonarias actividades empresariales, principalmente inmobiliarias. Los territorios en disputa en Catacaos tenían una extensión de casi 10,000 hectáreas, de acuerdo con el Instituto de Defensa Legal.

El fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, reside en Italia y no volvió a Perú desde que se iniciaron en 2015 las investigaciones en su contra por presuntos abusos sexuales. La justicia peruana desistió de seguir indagando en 2024.

El Vaticano abrió en mayo un "canal de escucha" para fijar indemnizaciones a las víctimas del Sodalicio con los bienes que se le incautaron.