Indígenas de Ecuador cierran vías en protesta por fin del subsidio al diésel

Ecuador/Con piedras, neumáticos y grandes troncos, cientos de indígenas de Ecuador desafiaron el lunes un estado de excepción y bloquearon carreteras del norte del país para protestar contra la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente Daniel Noboa.

En el pasado, el alza en el precio de los combustibles ha sido el detonante de violentas manifestaciones en Ecuador, como las que enfrentaron los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente.

"Que el gobierno derogue el decreto del combustible, eso es lo que se pide", dijo a la AFP un agricultor de Santa Rosa de Cusubamba, que prefirió omitir su nombre.

Bajo el llamado a un "paro nacional" indefinido de la mayor organización indígena del país, Conaie, habitantes de pueblos originarios cerraron el lunes algunas vías de las provincias de Imbabura y Pichincha, cuya capital es Quito.

Los manifestantes sostienen que la medida encarece los alimentos e insumos en sus comunidades agrícolas.

A unos 30 kilómetros de Quito, un grupo de personas llevaban palos y machetes en las vías bloqueadas.

En otras carreteras de Pichincha colocaron objetos cortantes. Al grito de "¡pínchale, pínchale!" las llantas, perseguían a motociclistas que trataban de esquivar los obstáculos.

En Imbabura hubo enfrentamientos entre manifestantes y militares cuando intentaban habilitar las carreteras, según imágenes en medios locales.

Con miras a desactivar las manifestaciones, Noboa declaró en estado de excepción a ocho de las 24 provincias del país. En cinco de ellas hay toque de queda, lo que no impidió las protestas.

La semana pasada el presidente advirtió que los manifestantes que incumplan la ley "serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos".

Tras la eliminación del subsidio, el galón americano de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares. Con la medida el gobierno sostiene que ahorrará 1.100 millones de dólares anuales y los destinará a bonos para familias pobres y créditos productivos.

En una carretera de Santa Rosa de Cusubamba, el conductor Erik De la Cruz esperaba que se abriera el paso para llegar a Guayaquil, en el suroeste. Reconoció que ahora llena el tanque de su camión con unos 500 dólares, en lugar de 280.

"A todos nos afecta porque la subida del diésel sube todo, la canasta básica, pasajes", dijo De la Cruz, de 27 años.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, defendió como "legítimas" las demandas al gobierno.

"La respuesta a nuestras demandas no puede ser represión", señaló en redes sociales.