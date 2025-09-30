Jefe de la ONU pide respeto a los derechos humanos en protestas en Ecuador

Ni las autoridades ni las organizaciones indígenas han dado claridad sobre el paradero de los demás agentes, que según el gobierno fueron "secuestrados".

Naciones Unidas, Estados Unidos/El jefe de la ONU, Antonio Guterres, pidió el martes respeto por los derechos humanos y el fin de la violencia en Ecuador tras las protestas contra el gobierno en la última semana, que dejan un civil muerto y 13 militares retenidos por manifestantes.

Indígenas ecuatorianos bloquean desde el 22 de septiembre las carreteras en varias provincias del país contra un decreto del presidente Daniel Noboa que eliminó el subsidio al diésel y elevó en un 56% su precio, lo que encarece el costo de vida en zonas agrícolas.

"El secretario general está profundamente preocupado por la violencia ocurrida durante las recientes manifestaciones en Ecuador, que resultaron en la muerte de un manifestante", dijo Farhan Haq, un portavoz de Guterres, en rueda de prensa.

Guterres "exhorta al pleno respeto de los derechos humanos y subraya la importancia de salvaguardar el espacio cívico", "insta a todos los actores a abstenerse de cualquier forma de violencia, y reitera la importancia de resolver las disputas mediante un diálogo inclusivo", agregó el vocero.

Fuertes choques se registraron el domingo en Ecuador entre manifestantes y soldados, con saldo de un comunero muerto por impactos de balas. Además, 17 militares fueron retenidos en medio de las marchas, de los cuales cuatro fueron liberados el lunes en la andina localidad de Cotacachi, uno de los principales focos de las protestas en el norte del país.

Ni las autoridades ni las organizaciones indígenas han dado claridad sobre el paradero de los demás agentes, que según el gobierno fueron "secuestrados".

El gobierno de Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, denuncia "actos terroristas" durante las manifestaciones y amenaza a los responsables con penas de hasta 30 años de cárcel por ese delito.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, hay 90 detenidos por las protestas, de los cuales 12 enfrentan procesos judiciales.

Noboa sostiene que entre los manifestantes hay infiltrados de mafias como la banda venezolana Tren de Aragua, aunque no ha detallado su denuncia.