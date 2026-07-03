Juez de corte suprema de Brasil amplía prisión domiciliaria de Bolsonaro

Bolsonaro, de 71 años , permanece en su residencia en Brasilia desde marzo, cuando recibió el beneficio de cumplir la pena en arresto domiciliario por un período inicial de 90 días para recuperarse de una neumonía.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil prorrogó este viernes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por su participación en un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, de 71 años, permanece en su residencia en Brasilia desde marzo, cuando recibió el beneficio de cumplir la pena en arresto domiciliario por un período inicial de 90 días para recuperarse de una neumonía.

Ese plazo había vencido la semana pasada.

El juez Alexandre de Moraes decidió extender la medida tras considerar que el exmandatario presenta una "mejoría clínica", tanto de la neumonía como de otras afecciones de salud que padece, según la resolución judicial a la que tuvo acceso la AFP.

"En el momento actual, el mantenimiento de la prisión domiciliaria humanitaria se muestra razonable, adecuado y proporcional", escribió el magistrado.

El incidente con un arma

La continuidad del beneficio estuvo en duda tras un incidente ocurrido en junio, cuando una pistola Glock de 9 milímetros fue confiscada a uno de los escoltas de Bolsonaro durante un control de tránsito en Brasilia, debido a que no contaba con la documentación necesaria para portarla.

La defensa del exmandatario sostuvo que el arma había sido inutilizada previamente, retirándole una pieza, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro.

Según esa versión, al percatarse de que la pistola no funcionaba, el exmandatario pidió a su escolta que la revisara.

Posteriormente, durante un breve interrogatorio policial, Bolsonaro reconoció ser el propietario del arma y admitió que la mantenía en su domicilio.

Aunque el juez Alexandre de Moraes decidió no imponerle una sanción adicional por ese hecho, determinó que no puede permanecer en posesión de armas de fuego.

De acuerdo con la resolución, Bolsonaro tiene registradas una decena de armas, entre pistolas, rifles y revólveres.

El expresidente fue condenado en septiembre del año pasado por haber participado en la planificación de un intento de mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.