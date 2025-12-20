Milei saluda la 'presión' de Donald Trump para "liberar al pueblo venezolano", en cumbre de Mercosur

20 de diciembre 2025 - 16:05

Foz do Iguaçu, Brasil/El presidente de Argentina, Javier Milei, respaldó este sábado “la presión” del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre Venezuela, durante una cumbre del Mercosur.

Trump lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado”, lanzó Milei durante su discurso, contradiciendo a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien advirtió que una intervención armada daría lugar a una “catástrofe humanitaria”.

Información en desarrollo.

