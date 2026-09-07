Militar de la legión francesa secuestrado en Colombia huyó

La guerrilla colombiana del EMC, principal disidencia de las ex-FARC y dirigida por alias Iván Mordisco, había reivindicado su captura.

París, Francia/El cabo colombiano de la Legión Extranjera francesa, secuestrado en agosto por la principal disidencia de la extinta guerrilla de las FARC durante un permiso, logró escapar, indicaron medios colombianos este lunes.

José Olger Melo Charry consiguió huir después de haber estado retenido varios días por los rebeldes del Estado Mayor Central (EMC) en Nariño, en el suroeste del país, y, por sus propios medios, llegó a un puesto de policía, afirma el diario El Tiempo.

El militar pasó cuatro días huido antes de alcanzar este puesto situado en el municipio de Policarpa en la noche del sábado y horas después, en la mañana del domingo, fue trasladado por helicóptero a la capital de Nariño, según el periódico.

"Una vez en Pasto, Melo Charry fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación y acompañado por sus familiares", agrega el diario colombiano.

El militar fue tomado como rehén el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño, dominada por grupos armados que se financian del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos.

La guerrilla colombiana del EMC, principal disidencia de las ex-FARC y dirigida por alias Iván Mordisco, había reivindicado su captura.