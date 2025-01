Primer cardenal del Opus Dei niega abuso a menor en Perú, tras revelación periodística

Lima, Perú/El exarzobispo de Lima Juan Luis Cipriani, primer cardenal del Opus Dei, negó este sábado que hubiera abusado sexualmente de un menor hace cuatro décadas, como reveló un diario español que sostiene que Francisco forzó su retiro en 2019, a raíz de esa denuncia.

En una carta fechada en Madrid, Cipriani, de 81 años y en su época el religioso más influyente de la Iglesia católica en Perú, salió al paso de un artículo publicado este sábado por el periódico El País.

"Los hechos que se describen son completamente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después", escribió el cardenal en retiro en una misiva difundida por los principales diarios peruanos.

Según la versión de El País, Cipriani pasó al retiro en 2019 por orden del papa Francisco, quien, además, le ordenó irse de Perú, "tras haber sido acusado de abuso de un menor". La presunta víctima, que ahora tiene 58 años, escribió al jefe de la Santa Sede para denunciar al purpurado.

"El denunciante, que no desea identificarse acusó a Cipriani de tocamientos, caricias y besos en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años", sostiene El País, que asegura haber hablado con el hombre. En su carta de respuesta, el cardenal peruano reconoció que en su momento fue informado de la denuncia.

"A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso (...) el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente" que se "me había impuesto una serie de penas", añadió. Esas sanciones - precisó Cipriani - limitaron su "ministerio sacerdotal", lo obligaron a vivir fuera de su país y a guardar silencio. Sin embargo, aseguró que en 2020 Francisco le permitió "reanudar sus tareas pastorales".

El 7 de enero, el prelado estuvo en Lima y fue condecorado por el alcalde ultraconservador de la ciudad, Rafael López Aliaga, de acuerdo con El País, que publicó una foto del encuentro. Cipriani fue arzobispo de Lima entre 1999 y 2019. En 2001 fue nombrado cardenal por el entonces papa Juan Pablo II.

Los señalamientos en su contra se conocen la misma semana en que el actual jefe de la Santa Sede ordenó la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), una congregación ultraconservadora de laicos y sacerdotes de origen peruano implicada en agresiones sexuales a menores.