Parlamento venezolano realiza una primera votación favorable a reforma de ley petrolera

El Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, realizó una primera votación el jueves a favor de la reforma de la ley petrolera, que permitirá al país abrirse completamente a empresas privadas, en un viraje de su modelo estatista.

"Este proyecto de reforma es un paso para la modernización del sector energético. La verdadera soberanía no solo reside en el control de los recursos sino en transformarlos en bienes para el pueblo venezolano", dijo el diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo.

La reforma en primera discusión se aprobó sin el voto de la oposición, que alegó no haber tenido acceso al proyecto para su análisis. Se prevé una segunda discusión en el Parlamento para su aprobación definitiva.