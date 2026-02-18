Balcázar y Alva pasan a segunda ronda para la presidencia interina de Perú

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un poder legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil.

José María Balcázar y María del Carmen Alva avanzaron la noche del miércoles 18 de febrero a la segunda ronda en la votación en el Congreso que elige a quien asumirá la presidencia interina de Perú.

Durante la votación seguida en diferentes plataformas, ninguno de los dos candidatos obtuvo la mayoría simple de 59 votos del total de 117 congresistas que votaron.

En tanto, habrá una nueva ronda, ya que Balcázar obtuvo 46 votos y Alva 43.

El Congreso de Perú tiene la labor de elegir a un nuevo presidente, el octavo en una década, tras la destitución del mandatario interino José Jerí por reuniones clandestinas con un empresario chino y la controvertida contratación de mujeres, en un contexto de inestabilidad política crónica.

Jerí, de 39 años, había reemplazado en octubre en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político exprés en el cual se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.

El Congreso, que inicialmente consideró a Jerí un candidato idóneo, lo destituyó el martes por "inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo", también en un veloz juicio político.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre "tráfico de influencias" por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

De los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de correr la misma suerte. Solamente uno pudo terminar su mandato interino.

