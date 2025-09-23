Presidenta de Perú pide a ONU que bandas de extorsión sean tratadas como terroristas

Boluarte, una de las presidentas más impopulares del mundo, enfrenta continuas manifestaciones por el auge de las extorsiones y el sicariato a manos de grupos locales con vínculos con bandas venezolanas, colombianas y ecuatorianas.

Perú/La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este martes en la ONU que las bandas internacionales dedicadas a la extorsión sean consideradas como organizaciones terroristas, ante el aumento exponencial de ese delito en América Latina.

Durante su última intervención como mandataria ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boluarte aseguró que el crimen organizado se está valiendo de métodos terroristas para chantajear a los ciudadanos.

Se "requiere para su derrota el reconocimiento por la ONU como organizaciones terroristas y una nueva legislación nacional e internacional que detenga su amenaza al sistema democrático y al desarrollo de los pueblos", sostuvo la jefa de Estado.

La mandataria también consideró "imperativo actuar contra el narcotráfico y la minería ilegal que destruye el medioambiente, contamina los ríos y condena a los pueblos y a las personas a la esclavitud".

Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas criminales como el Tren de Aragua, de origen venezolano.

La extorsión se ha expandido tanto en el país que es considerado un reto comparable al narcotráfico, Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la ONU, o a las guerrillas izquierdistas en las décadas de 1980 y 1990.

A nivel nacional, las denuncias pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, de acuerdo con cifras oficiales.

En febrero, el gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista global y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.