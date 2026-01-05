Venezuela: Se reportaron disparos cerca del palacio presidencial de Miraflores; situación bajo control

Caracas, Venezuela/Ráfagas de disparos se escucharon la noche del lunes en las inmediaciones del palacio presidencial de Venezuela, informaron vecinos de la zona y una fuente cercana al gobierno que aseguró que la situación estaba controlada.

Drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de las fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 20H00 locales (00H00 GMT), según esa fuente.

El incidente se registra tras la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos y pocas horas después de la investidura de su vicepresidenta Delcy Rodríguez como gobernante interina.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores. "Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no".

"Solo vi dos luces rojas en el cielo", añadió bajo condición de anonimato. "Duró aproximadamente un minuto".

El ministerio de Comunicación no respondió aún a los llamados de la AFP para confirmar el hecho.

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran el palacio presidencial a oscuras y se ve lo que parecen ser proyectiles trazadores. Se escuchan ráfagas seguidas de detonaciones.

Agentes de la policía se ven asimismo cerca de Miraflores, según las imágenes.