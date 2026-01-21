Presidente electo de Chile nombra a dos exabogados de Pinochet como ministros de Defensa y de DDHH

El líder del Partido Republicano ganó las elecciones con holgura en segunda vuelta frente a la candidata izquierdista Jeannette Jara con la promesa de enfrentar con mano dura la delincuencia y la migración irregular.

chile/El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, designó este martes a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet como sus futuros ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.

El líder del Partido Republicano de extrema derecha, quien asumirá el poder el 11 de marzo, ha declarado públicamente su admiración por Pinochet, cuyo régimen asesinó y desapareció a más de 3.000 opositores entre 1973 y 1990.

En una ceremonia en Santiago, Kast presentó su próximo gabinete, en el que figuran Fernando Barros, de 68 años, como jefe de Defensa, y Fernando Rabat, de 53 años, como ministro de Justicia y de Derechos Humanos.

Ambos fueron parte del equipo de abogados del fallecido dictador.

Fernando Barros lideró la defensa de Pinochet mientras estuvo detenido en Londres en 1998 a petición de la justicia española que buscaba su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.

Rabat representó al general en un caso de malversación de fondos públicos. Pinochet murió en 2006 a los 91 años sin ser condenado por ninguna de las acusaciones.

"Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni de presiones. Nace de una convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile por delante siempre", señaló el mandatario electo.

