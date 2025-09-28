Suman seis los arrestados por triple femicidio en Argentina

La policía de Argentina detuvo a una sexta persona vinculada al triple femicidio en Buenos Aires supuestamente vinculado al narcotráfico y cuyos escabrosos detalles sacuden al país, informaron autoridades este domingo.

Se trata de un hombre de 29 años sospechado de haber sido contratado por una banda criminal para cavar el pozo donde fueron enterradas las tres mujeres tras ser torturadas y descuartizadas, según la información policial.

La detención se produjo el sábado por la noche en Florencio Varela, en la periferia sur de Buenos Aires, la zona donde se encuentra la casa en la que fueron hallados los tres cuerpos el miércoles pasado.

El sábado, familiares de Morena Verdi y su prima Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, marcharon junto a miles de personas en la capital argentina para pedir el pronto esclarecimiento del crimen que la policía investiga como un ajuste de cuentas de narcotraficantes.

Las tres fueron vistas por última vez el viernes 19 cuando subieron por voluntad propia a un automóvil que las condujo a la casa de Florencio Varela donde fueron torturadas.

Sus asesinatos fueron transmitidos por redes sociales a un grupo cerrado de 45 personas como acto "aleccionador" por un supuesto robo de droga, según afirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Con este último arrestado ya son seis los detenidos, tres hombres y dos mujeres.

Los arrestados enfrentan una acusación por "homicidio agravado por alevosía", según el abogado de la menor de las víctimas, Gonzalo Fuenzalida.

La policía continúa la búsqueda de quien se sospecha ordenó los crímenes, un joven de 20 años de nacionalidad peruana cuya imagen e identificación fue divulgada por las autoridades y es conocido como "Pequeño J", un traficante de drogas que tendría su base de operaciones en Zavaleta, un barrio marginal en el sur de la capital argentina.

El fiscal Adrián Arribas pidió su captura internacional.

Uno de los arrestados, sospechado de prestar apoyo logístico para el crimen, fue detenido en Villazón, Bolivia, en la frontera con Argentina, adonde había huido poco después del crimen.

También se busca a otro joven de 23 años sindicado como el principal lugarteniente de "Pequeño J".

Las tres víctimas, una de ellas madre de un bebé de un año, vivían en un barrio marginal y habrían sido engañadas por sus asesinos por una oferta de trabajo sexual, según reportes de prensa que citan fuentes anónimas.